ОЭЗ «Алабуга» ищет руководителя группы проектов с зарплатой до 1,1 миллиона рублей в месяц

В особой экономической зоне «Алабуга» ищут руководителя группы проектов, которому обещают платить от 55 тысяч до 1,1 млн рублей в месяц, выяснило «Реальное время».

Чем конкретно будет заниматься кандидат, работодатель не описывает, но заявляет, что его ждут задачи и требования мирового уровня. Соискателя предупреждают, что к нему будут предъявлять «жесткие требования». Предпочтение отдадут кандидату, у которого есть большой опыт на аналогичной должности.

Помимо этого, работодатель ищет и руководителя проекта. Платить обещают чуть меньше: от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Задачи и требования примерно те же. Но в этом случае сотруднику обещают: быстрый рост до топ-менеджера компании, управление многомиллионным бюджетом проектов и развитие в команде профессионалов.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» уже писало, как в ОЭЗ «Алабуга» проводят собеседования с кандидатами. До собеседования кандидатов «прокачивают» на бизнес-симуляторе и, в зависимости от результата игры, либо рассматривают, либо отвергают его кандидатуру.

— Мы испытывали дефицит квалифицированных рабочих кадров и разработали целую концепцию по их привлечению, — рассказала «Реальному времени» о методах подбора сотрудников руководитель отдела маркетинга и пиара ОЭЗ «Алабуга» Дания Уталиева. — Мы разработали собственную бизнес-симуляцию — Business cats. Она необходима, чтобы максимально объективно оценивать навыки аналитики, общения, работы в команде, выхода из зоны комфорта, эмпатию соискателей. А еще в процессе бизнес-симуляции происходит обучение финансовой грамотности. На основе этой бизнес-симуляции проводится также и отбор кандидатов на должности в нашу управляющую компанию. Если резюме кандидата нам подходит, мы предлагаем зарегистрироваться на нашей HR-платформе и поиграть, а по результатам игры он может получить приглашение на собеседование. Бизнес-симуляция является одним из этапов трудоустройства в нашу компанию — она выявляет, насколько хорошо у кандидата развиты навыки аналитики и общения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов