Пенсионерка из Казани отдала мошенникам более 100 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

73-летняя жительница Казани отдала мошенникам 120 тысяч рублей, поверив, что ее дочь попала в ДТП, сообщает пресс-служба МВД по городу.



Потерпевшая рассказала, что неизвестные позвонили ей на домашний телефон — пенсионерке показалось, что с ней говорила ее дочь. Собеседница заявила, что стала виновницей ДТП и ей нужны деньги.

Пожилая женщина поверила мошенникам, и не стала звонить дочери. К ней приехал курьер и забрал деньги. Позднее пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью к полицейским.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению лиц.

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей 19 и 24 лет за кражу 800 тысяч рублей у пенсионеров.

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Маргарита Головатенко