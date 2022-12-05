Двое курьеров-мошенников из Альметьевска предстанут перед судом за кражу 800 тысяч рублей у пенсионеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей 19 и 24 лет. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, 25 марта текущего года обвиняемые вступили в сговор с неустановленным лицом. Он, представляясь полицейским, звонил пенсионеркам в Альметьевске и рассказывал о родственниках, попавших в ДТП. За их непривлечение к уголовной ответственности он требовал деньги.

Так, подсудимые, исполнявшие роль курьеров, похитили у четырех потерпевших в возрасте от 75 до 92 лет более 800 тысяч рублей. Основную часть средств они отдавали организатору, а остальное оставляли себе.

В момент задержания у 24-летнего обвиняемого было обнаружено 0,98 грамма синтетического наркотика, которые он хранил при себе для личного потребления. Свою вину фигуранты частично признали, старшего из них заключили под стражу. Дело направлено в Альметьевский суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что 42-летняя жительница Казани перечислила мошенникам 300 тысяч рублей, взятых в кредит.



Из материалов дела следует, что 28 ноября жительнице Казани позвонил неизвестный абонент — девушка на том конце провода представилась сотрудником банка и сообщила, что кто-то якобы пытается произвести оплату с ее карты.

Следуя инструкциям звонивших, заявительница перевела деньги на незнакомые счета. Позднее, поняв что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159. УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.

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Максим Кокунин