Новости общества

21:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В график движения пригородных поездов Казани внесут изменения

21:42, 08.12.2022
В график движения пригородных поездов Казани внесут изменения
Фото: kzn.ru

Электрички между Казанью и Арском, Шеморданом, Ижевском, Свияжском с 11 декабря будут курсировать по новому расписанию, сообщает мэрия города.

Изменения в интервале движения составят от 10 минут до 1 часа и затронут маршруты «Казань — Арск», «Шемордан — Казань», «Ижевск — Казань — Ижевск».

Сократится время в пути для составов:

  • №6933/6923 Ижевск — Казань (на 24 минуты);
  • №6935/6925 Ижевск — Казань (на 6 минут);
  • №6410 Казань — Арск (на 8 минут);
  • №6004 Свияжск — Казань (на 10 минут).

В будущем график движения электричек могут вновь изменить с учетом технических возможностей инфраструктуры и востребованности маршрутов у населения.

Всего по новому графику пригородной пассажирской компании по 55 маршрутам будут курсировать 178 поездов. Изменения в интервале движения от 1 до 10 минут затронули 56 электричек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также