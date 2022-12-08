В график движения пригородных поездов Казани внесут изменения
Электрички между Казанью и Арском, Шеморданом, Ижевском, Свияжском с 11 декабря будут курсировать по новому расписанию, сообщает мэрия города.
Изменения в интервале движения составят от 10 минут до 1 часа и затронут маршруты «Казань — Арск», «Шемордан — Казань», «Ижевск — Казань — Ижевск».
Сократится время в пути для составов:
- №6933/6923 Ижевск — Казань (на 24 минуты);
- №6935/6925 Ижевск — Казань (на 6 минут);
- №6410 Казань — Арск (на 8 минут);
- №6004 Свияжск — Казань (на 10 минут).
В будущем график движения электричек могут вновь изменить с учетом технических возможностей инфраструктуры и востребованности маршрутов у населения.
Всего по новому графику пригородной пассажирской компании по 55 маршрутам будут курсировать 178 поездов. Изменения в интервале движения от 1 до 10 минут затронули 56 электричек.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым