Юрий Бабенко о победе «Ак Барса»: «Ребята увидели, что уже не до шуток»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата.



По его словам, команде тяжело дался первый период из-за трех удалений подряд. Бабенко отметил, что соперник «на первом месте по реализации большинства» и доставил команде «определенные сложности»:

— Но ребята — молодцы, не хотели проигрывать сегодня, это было видно с первых смен. Может быть, как раз такой супернастрой и сказался на ненужных удалениях. Но дальше мы неплохо провели второй и третий период, заслуженно победили, все молодцы, всех с победой, сказал и. о. главного тренера.

На вопрос о том, не давлеет ли на него присутствие в штабе Зинэтулы Билялетдинова, Бабенко ответил отрицательно и подчеркнул, что они находятся «на одной волне» в обсуждении вопросов от тренировочного процесса до тактики и схем на игру.

Говоря о том, изменился ли стиль игры команды после ухода Олега Знарка с поста главного тренера, Бабенко отметил — поменять что-то за два дня трудно:

— Но, наверное, ребята увидели, что уже не до шуток, и никого этот результат не устраивает. За два дня ничего не поменяешь, тем более при таком графике, у нас сегодня была пятая игра. С разъездами это очень тяжело, тренировочного процесса практически нет.

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Маргарита Головатенко