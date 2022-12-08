Боррель заявил, что у Евросоюза заканчиваются запасы оружия для Украины
У Евросоюза (ЕС) заканчиваются запасы оружия, которые поставляются Украине. Об этом в ходе заседания европейского оборонного агентства заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.
— Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование, — сказал он.
При этом Боррель отметил, что ситуация «быстро улучшается».
Политик также подчеркнул, что ЕС берет оружие из своих армий, чтобы затем поставить его Киеву.
В начале сентября Евросоюз выделил Украине в рамках поддержки сумму в 500 миллионов евро. В конце того же месяца глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет с Украиной «столько, сколько понадобится».
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