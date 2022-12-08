Татарстанец, на участке которого из-за падения железобетонного забора погиб ребенок, пойдет под суд

Фото: СУ СКР по Татарстану

Жителя Бугульмы, на земельном участке которого летом 2022 года погибла девочка под рухнувшей секцией железобетонного забора, обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник рук­оводителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, земельный участок на территории заброшенного ремонтно-механического завода Бугульмы индивидуальный предприниматель купил в 2009 году. Он знал, что расположенный там железобетонный забор находится в аварийном состоянии, но не снес его и не принял мер по ограничению проникновения людей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

25 июля на опасном участке играла группа детей. В какой-то момент на 8-летнюю девочку, которая находилась рядом с забором, упала одна из его секций. От полученных травм ребенок умер на месте.



Административно-техническая инспекция исполкома Бугульмы после происшествия активизировала рейды. Жители города рассказывали, что железобетонным ограждениям во дворе уже много лет и таких опасных ограждений в районе — десятки.



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Татьяна Демина