В Бугульме прокуратура начала проверку после того, как на девочку упал бетонный забор — ребенок погиб

Фото: прокуратура Татарстана

В Бугульме на семилетнюю девочку обрушился фрагмент бетонного забора. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия, сообщает и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

По предварительным данным, девочка играла со сверстниками на территории заброшенного ремонтно-механического завода.

Фото: прокуратура Татарстана

По данному факту прокуратура Бугульмы организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Для координации деятельности следственных органов на место происшествия выехал бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов. Ход и результаты расследования данного уголовного дела и проведения проверки находятся на его особом контроле.

Вчера в Альметьевске прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого подросток получил травму на соревнованиях по водно-моторному спорту.



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Татьяна Леухина