В Бугульме после гибели семилетней девочки в «заброшке» исполком организовал рейды

Фото: кадр видео / ТНВ

Административно-техническая инспекция исполкома Бугульмы активизировала рейды после трагедии, произошедшей в начале недели на территории ремонтно-механического завода — там на семилетнюю девочку упала железобетонная плита, из-за чего она скончалась на месте, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Жители соседнего двора утверждают, что железобетонным ограждениям во дворе уже много лет, и таких опасных ограждений в районе — десятки. Такими же плитами огорожена и территория бывшего завода напротив дома. А напротив них сразу расположена детская площадка.

Бывшие собственники ограждений — предприятия, расформированные десять лет назад. Сейчас земли принадлежат предпринимателю. В исполкоме оставили ему уведомление.

Главный специалист отдела административно-технической инспекции исполкома Бугульминского района Эльвира Сафина прокомментировала, что нарушения фиксируют, после чего с собственниками проводят беседу. Если она не принесла результатов — пишется протокол, собственники приходят в комиссию, которая обязует их выполнить предписание.

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Маргарита Головатенко