Власти Казани установили значения для расчета платы за установку рекламных конструкций
Казанские власти установили значения параметра Р для расчета минимального размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Это средняя рыночная стоимость продажи 1 «квадрата» информационного поля рекламной конструкции.
Для рекламного навеса на остановках общественного транспорта значение параметра Р установлено в размере 2 315 рублей. Для рекламной панели на муниципальном остановочном навесе он составить 2 937 рублей.
Управлению наружной рекламы и информации исполкома Казани поручено организовать и провести торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в виде рекламных навесов и панелей на остановках общественного транспорта.
Единица измерения параметра Р — рубль в месяц. Значение распределяется с учетом мониторинга цен на рынке наружной рекламы.
В октябре исполком Казани внес изменение в постановление о предоставлении отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за I, II, III и IV кварталы 2022 года. Они касаются размеров оплаты за последние три месяца.
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