Генассамблея ООН приняла резолюцию России по неразмещению первыми оружия в космосе

Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщает ТАСС.



В поддержку резолюции проголосовали 122 страны. Против проголосовали 50 стран, воздержались — четыре.

Резолюция призывает государства, особенно обладающие космическим потенциалом, рассмотреть возможность принятия политических обязательств о неразмещении первыми оружия в космосе.

Также документ призывает к скорейшему началу работы по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, который был представлен в 2008 году на Конференции по разоружению.

Первый комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе в начале ноября.



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Маргарита Головатенко