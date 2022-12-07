Власти подготовят выплаты отдельным категориям медработников к январю

Власти России подготовят к запуску дополнительные выплаты отдельным категориям медицинского персонала в декабре — начале января, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, многие регионы страны испытывают нехватку кадров в первичном звене, в центральных районных, районных больницах. С 2023 года этим медработникам, а еще работникам скорой медицинской помощи, установят дополнительные выплаты.

Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей.

Ежемесячная надбавка для среднего медицинского персонала центральных районных и районных больниц составит 8 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий — 6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи — 7 тыс. рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена — 4 тыс. рублей. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. рублей.

Всего на эти цели в 2023 году предусмотрено 152,4 млрд рублей. Подготовительную работу рассчитывается провести в течение декабря — начале января.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что с января следующего года в стране будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко