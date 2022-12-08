В Буинске запустили новые базовые станции стандарта 4G

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Буинске запустили новые базовые станции стандарта 4G, сообщает «Мегафон». В городе проживает сейчас примерно 20 тысяч человек.

Запуск новых базовых станций стандарта 4G позволил увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 30%. В среднем жители Буинска за месяц расходуют 23 Гб трафика, что на 2 Гб меньше, чем в Казани. За год эта цифра выросла на 20%.

— Около 90% города — это частная застройка, где мы фиксируем повышенную активность в Сети. Строительство дополнительных базовых станций позволило существенно расширить емкость в перегруженных локациях, — рассказал директор «МегаФона» в Татарстане Дмитрий Кузнецов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дополнительную инфраструктуру LTE установили рядом с популярными местами отдыха и объектами культурного наследия. С начала года в Буинске израсходовали 55 Тб мобильного трафика.



По состоянию на июль в Татарстане насчитывалось 624 населенных пункта, где нет возможности пользоваться мобильным интернетом — там отсутствовала связь 4G. В этом году сотовые вышки формата 4G построят в 40 малонаселенных пунктах республики вместо запланированного 61.



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Диана Фатыхова