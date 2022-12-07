В Татарстане построят ЦОД Росэнергоатома за 5,3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московское инжиниринговое АО «Концерн Титан-2» получит подряд на строительство центра обработки и хранения данных (ЦОД) «Росэнергоатома» в городе Иннополис. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным издания, АО «Атомдата-Иннополис» (резидент ОЭЗ «Иннополис», входит в концерн «Росэнергоатом») заключит контракт на 5,3 млрд рублей с «Концерном Титан-2» как с единственным поставщиком в результате прямой закупки.

Изначально, татарстанский ЦОД планировалось ввести в эксплуатацию в июне 2022 года, но позже было принято решение перенести открытие на декабрь 2023 года.

Техзадание предписывает подрядчику построить здание ЦОД-1 «Иннополис», оборудовать коммуникации и обустроить территорию. Также объект будет вмещать до 2 тысяч стойко-мест с высокой степенью надежности уровня Tier III.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

В настоящее время в России действуют три ЦОДа «Росэнергоатома»: ЦОД «Калининский» в Удомле Тверской области, ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге и ЦОД StoreData в Москве.



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Айрат Назипов