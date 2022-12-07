Эксперт ANCOR: IT-сектор рынка труда перенасыщен «джунами»

На российском рынке труда резко вырос спрос на антикризисных менеджеров. При этом компании зовут специалистов из смежных областей. Об этом «Реальному времени» рассказала директор по продажам и маркетингу ANCOR Наталья Щербакова.

Говоря об отраслях, эксперт отметила, что хуже всего сейчас себя чувствуют автомобильный бизнес и ретейл. Из-за ухода многих компаний потребность в работниках резко снизилась. А вот тяжелая промышленность, наоборот, чувствует себя хорошо, так как в ней очень востребованы инженерно-технические специалисты.

— Мы отмечаем повышение наймовой активности в банковском секторе и в фарме. IT сектор немного «штормит» — из-за возросшей популярности в эту сферу пытается перейти большое количество кандидатов из других профессий, в итоге сектор перенасыщен «джунами», а вот middle- и senior-профессионалы остаются в дефиците, — сказала нам Щербакова.

По словам собеседницы, также за последнее время на рынке труда наметился феномен «тихого увольнения». Работники стали массово пересматривать свое отношение к работе. Они покидают стабильные многолетние рабочие места и ищут новые, более подходящие им форматы занятости.

— Люди, осознав в пандемию коронавируса быстротечность жизни, задумались, насколько работа стоит вкладываемых в нее усилий и времени. И результатом этих «раздумий» стало не только распространяющееся по всему миру «тихое увольнение», но и феномен «массового увольнения», который пережили многие страны еще в конце прошлого — начале этого года, — добавила Щербакова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане на рынке труда на одну вакансию в среднем приходится от 4,4 до 4,9 резюме. Больше всего республике не хватает рабочих рук, а меньше всего — юристов.

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Айрат Назипов