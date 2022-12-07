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Эксперт ANCOR: IT-сектор рынка труда перенасыщен «джунами»

14:18, 07.12.2022
Эксперт ANCOR: IT-сектор рынка труда перенасыщен «джунами»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На российском рынке труда резко вырос спрос на антикризисных менеджеров. При этом компании зовут специалистов из смежных областей. Об этом «Реальному времени» рассказала директор по продажам и маркетингу ANCOR Наталья Щербакова.

Говоря об отраслях, эксперт отметила, что хуже всего сейчас себя чувствуют автомобильный бизнес и ретейл. Из-за ухода многих компаний потребность в работниках резко снизилась. А вот тяжелая промышленность, наоборот, чувствует себя хорошо, так как в ней очень востребованы инженерно-технические специалисты.

— Мы отмечаем повышение наймовой активности в банковском секторе и в фарме. IT сектор немного «штормит» — из-за возросшей популярности в эту сферу пытается перейти большое количество кандидатов из других профессий, в итоге сектор перенасыщен «джунами», а вот middle- и senior-профессионалы остаются в дефиците, — сказала нам Щербакова.

По словам собеседницы, также за последнее время на рынке труда наметился феномен «тихого увольнения». Работники стали массово пересматривать свое отношение к работе. Они покидают стабильные многолетние рабочие места и ищут новые, более подходящие им форматы занятости.

— Люди, осознав в пандемию коронавируса быстротечность жизни, задумались, насколько работа стоит вкладываемых в нее усилий и времени. И результатом этих «раздумий» стало не только распространяющееся по всему миру «тихое увольнение», но и феномен «массового увольнения», который пережили многие страны еще в конце прошлого — начале этого года, — добавила Щербакова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане на рынке труда на одну вакансию в среднем приходится от 4,4 до 4,9 резюме. Больше всего республике не хватает рабочих рук, а меньше всего — юристов.

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Айрат Назипов
ОбществоТехнологииIT Татарстан

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