В Госдуму внесли проект, упраздняющий перечень запрещенных для женщин профессий
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается упразднить список запрещенных для женщин профессий, его внесла группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с замруководителя фракции Сарданой Авксентьевой, сообщает ТАСС.
Депутаты предложили признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ «Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах». Авторы указывают, что законопроект разработан в целях «устранения правовых основ профессиональной и экономической дискриминации женщин».
— Перечень запрещенных для женщин профессий ограничивает их возможность получать большой доход. В этом списке — работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем [женщины] получают меньшую пенсию, — отмечается в пояснительных материалах.
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комментарии
Какая "дискриминация женщин"??????!!!!!!!
Женщины в РФ живут на 25 лет дольше, чем мужчины - 85 и 60 лет соответственно.
Женщины не служат в армии, не рожают детей ("для себя" одного в лучшем случае), выходят пять раз замуж (и при этом не рожают детей, но наследуют имущество и деньги мужей) и т.д.
Какая "дискриминация женщин"??????!!!!!!
Явная дискриминация мужчин по половому признаку.
Во всем мире женщины живут лишь на пять лет больше, чем мужчины в силу биологических особенностей женского организма.