Новости общества

17:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесли проект, упраздняющий перечень запрещенных для женщин профессий

16:27, 06.12.2022 1
В Госдуму внесли проект, упраздняющий перечень запрещенных для женщин профессий
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается упразднить список запрещенных для женщин профессий, его внесла группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с замруководителя фракции Сарданой Авксентьевой, сообщает ТАСС.

Депутаты предложили признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ «Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах». Авторы указывают, что законопроект разработан в целях «устранения правовых основ профессиональной и экономической дискриминации женщин».

Фото: duma.gov.ru

— Перечень запрещенных для женщин профессий ограничивает их возможность получать большой доход. В этом списке — работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем [женщины] получают меньшую пенсию, — отмечается в пояснительных материалах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:39
    "Авторы указывают, что законопроект разработан в целях «устранения правовых основ профессиональной и экономической дискриминации женщин».".

    Какая "дискриминация женщин"??????!!!!!!!
    Женщины в РФ живут на 25 лет дольше, чем мужчины - 85 и 60 лет соответственно.
    Женщины не служат в армии, не рожают детей ("для себя" одного в лучшем случае), выходят пять раз замуж (и при этом не рожают детей, но наследуют имущество и деньги мужей) и т.д.
    Какая "дискриминация женщин"??????!!!!!!
    Явная дискриминация мужчин по половому признаку.
    Во всем мире женщины живут лишь на пять лет больше, чем мужчины в силу биологических особенностей женского организма.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также