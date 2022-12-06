Шестерых казанцев будут судить за нападения на иностранцев у обменников валюты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Статус потерпевших в казанском деле о разбоях на 1 млн рублей получили трое граждан одной из стран дальнего зарубежья. Прокуратура Казани утвердила обвинение в отношении группы парней от 18 до 28 лет, из которых четверо сознались в преступлениях, поделился с «Реальным временем» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Из шестерки обвиняемых — пятеро местных и один уроженец ближнего зарубежья.

По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемые объединились с целью преступлений против иностранных граждан. Поджидали их возле пунктов обмена валюты, нападали с газовыми баллончиками и забирали деньги.

Все трое потерпевших являются гражданами одной из стран арабского Востока.

Следствием наложен арест на мобильные телефоны обвиняемых, изъятая у одного из них иностранная валюта передана в счет возмещения материального ущерба.

Преступления совершались в разных районах города, по территориальности дело будет направлено в Советский суд Казани.