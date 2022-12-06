В Буинском районе собрали 300 килограмм батареек на утилизацию

В детских садах и школах Буинского района Татарстана собрали почти 300 килограмм батареек на утилизацию. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.



Ребятам на экологических уроках в школе рассказали о вреде батареек. Больше всего их собрали учащиеся гимназии имени Вахитова и воспитанники трех детских садов.

— В Заволжском территориальном управлении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан прошла природоохранная акция «Сдай батарейки». Школьники и дошкольники собрали более 282 килограммов отработанных источников питания, — отметили там.

Кроме того, в перечень товаров, подлежащих переработке в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), которые будут обязаны их утилизировать или платить экологический сбор, предложили включить электронные сигареты.

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Елизавета Пуншева