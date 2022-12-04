Бывший работник лаборатории Уханя рассказал об утечке возбудителя COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф, утверждающий, что «тесно сотрудничал» с лабораторией Уханя рассказал, что коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), был генетически модифицирован и просочился из лаборатории.



В написанной им книге — «Правда об Ухане», сообщается, что пандемия является результатом финансирования правительством США опасной генной инженерии коронавирусов в Китае.

По его словам, «иностранные лаборатории не имели адекватных мер контроля для обеспечения надлежащей биобезопасности, биозащиты и управления рисками, что в конечном итоге привело к утечке».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что альянс EcoHealth на протяжении порядка десяти лет изучал различные коронавирусы у летучих мышей при финансовой поддержке Национального института здравоохранения и установил тесные рабочие связи с лабораторией в Ухане. Хафф аботал над секретной частью исследовательской программы в качестве ученого правительства США.

Он поделился мнением, что Америка использовала проект в качестве оценки возможностей создания биологического оружия. Ученый отметил, что «мы [альянс EcoHealth — прим. ред.] просто передавали им [китайским инженерам — прим. ред.] технологию биологического оружия».

— Шокирующей частью всего этого является то, как правительство США солгало всем нам, — цитируют его «Известия».



Тем не менее, изначально проект якобы планировался как способ предупреждать пандемии — он должен был обнаруживать и находить зоонозные вирусы с пандемическим потенциалом. Однако созданный вирус никогда, по словам Хаффа, не встречался в природе. Кроме того, ученые превратили его изначальную версию в более мощный патоген.



Подчеркнем, что в начале ноября стало известно, что в ВОЗ не верят в искусственное происхождение коронавируса. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «ВОЗ собирала большую комиссию, которая этим занималась. Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно. Одна из этих гипотез была о возможной утечке вируса из каких-то исследовательских лабораторий, но это была самая маловероятная из гипотез», — подчеркнула она.

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Илина Хакимова