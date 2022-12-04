Шкаплеров оценил изобретения, представленные на II Конгрессе молодых ученых

Космонавт Антон Шкаплеров высоко оценил изобретения, представленные на II Конгрессе молодых ученых. Об этом сообщает информационный портал газеты «Известия».



— Огромное количество молодых амбициозных ребят, которые не просто живут и пользуются тем, что есть, они хотят сами изобретать, сами ученые, думают о будущем. Самое главное — это ребята, у которых горят глаза, которые хотят общения, причем это получается уже международное общение, ребята делятся своим опытом, рассказывают о своих достижениях, слушают других ребят, что очень важно для сплочения нашей молодежи», — рассказал он.



В Сочи проводится II Конгресс молодых ученых в парке науки и искусств «Сириус» с 1 по 3 декабря. В мероприятии участвуют около 3 тысяч человек из 40 стран.

По мнению космонавта в научной и образовательной сферах государство ведет правильную политику. На данный момент у молодых и перспективных специалистов есть условия для развития.



Напомним, Антон Шкаплеров трижды участвовал в космических полетах в качестве командира корабля и дважды выходил в открытый космос. На орбите он провел в общей сложности более 500 дней.



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Диана Фатыхова