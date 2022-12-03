Тутберидзе допустила появление танцевального дуэта в ее группе

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала журналистам что после строительства нового ледового дворца для ее групп может появиться танцевальный дуэт. Об этом сообщает «ТАСС».

Сдать ледовой дворец для тренировочной группы планируется в первом квартале 2024 года.



На данный момент у Этери Тутберидзе тренируются действующая чемпионка Европы и обладательница трех мировых рекордов Камила Валиева, действующая чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова.

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

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Напомним, в 2020 году в Сызрани прошел первый этап Кубка России по фигурному катанию. Среди его участниц была и Евгения Медведева, которая вернулась в тренировочную группу Этери Тутберидзе.

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Диана Фатыхова