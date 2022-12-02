В законодательстве закрепят работу сиделок с проживанием у инвалидов
Минтруд РФ представил на общественное обсуждение проект закона, которым предлагается закрепить понятие «сопровождаемого проживания», сообщает пресс-служба министерства.
Сопровождение предлагается оказывать гражданам с инвалидностью, нуждающимся в постоянной или частичной посторонней помощи. Объем услуг, периодичность и длительность их предоставления предлагается определять с учетом ограничений жизнедеятельности и нарушенных функций организма, используя при этом критерии нуждаемости.
Законопроектом предлагается стандартизировать услуги по комплексной реабилитации и абилитации гражданам с инвалидностью.
Только в Татарстане проживают 265 532 инвалида, согласно данным на ноябрь 2022 года. Инвалидов трудоспособного возраста в Татарстане насчитывается 109 тысяч. Из них 31,4 тысячи человек трудоустроены. Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в республике составляет 28,8%.
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