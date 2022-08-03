В Казани показатель трудоустроенных инвалидов превышает федеральный уровень

В Казани трудоустроены порядка 33% инвалидов. Этот показатель превышает республиканский и федеральный уровни, которые составляют 31% и 25% соответственно, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.



В этом году в Казани уровень трудоустройства инвалидов планируется довести до 40% от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе. С начала года трудоустроили 800 человек. При этом Зарипова обратила внимание на нехватку вакансий для инвалидов в городе.

Фото: kzn.ru

— На рынке труда в этом плане имеется диспропорция между спросом и предложением. На портале «Работа в России» зарегистрировано только 76% работодателей Казани, то есть 2 943 предприятия и организации, — приводятся ее слова на сайте мэрии столицы Татарстана.

Казанцы с ограниченными возможностями здоровья почти 8 тысяч раз за год посетили бесплатные спортивные занятия. Их организовали с августа прошлого года на спортивных объектах города.

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Татьяна Леухина