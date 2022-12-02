Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов — в долгу по исполнительным производствам

Хоккеист казанского ХК «Ак Барс» Артем Лукоянов — должник по исполнительным производствам. Производства возбуждены в июле 2022 года.



Предметы исполнения производств — взыскание налогов и сборов, включая пени, кроме таможенных, иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и исполнительский штраф ГИБДД.

Общая сумма исполнительных производств превышает 23 тысячи рублей.

В 2013 году с участием Лукоянова был скандал — в ночь с 17 на 18 августа нападающий «Ак Барса» вместе с супругой и другом — хоккеистом Максимом Груздевым — отдыхали в одном из ночных клубов Альметьевска. Между Лукояновым, Груздевым и другими посетителями клуба началась драка. Персонал заведения вызвал полицию. По прибытии полицейские попросили Лукоянова покинуть ночной клуб. Артем напал на одного из правоохранителей и ударил его кулаком по голове, а Груздев «взял на себя» второго стража порядка. Лукоянов пытался завладеть табельным оружием полицейского.

Итог — молодых людей доставили в отделение. Одни из полицейских получил сотрясение мозга, второй — ушиб шеи. В отношении хоккеистов возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении исполнителя власти».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко