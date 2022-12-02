Жительница Татарстана перевела мошенникам почти 4 млн рублей, спасаясь от ложного обвинения

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня МВД Татарстана сообщило о новой жертве телефонных аферистов, которые представлялись сотрудниками полиции и похитили у жительницы Зеленодольска почти 4 млн рублей.



Потерпевшая рассказала, что неизвестный «сотрудник» позвонил на мобильный со словами — в отношении нее возбуждено уголовное дело, от ее имени осуществляются денежные переводы в другую страну. И тут же предложил сотрудничать, чтобы избежать ответственности.

Сказанное неизвестным, а затем и его «коллегами» женщина перепроверять не стала — начала действовать по указке мошенников. Сначала перевела деньги с личных банковских счетов на некие «безопасные» счета, указанные лжеполицейскими. Затем взяла кредиты в двух банках и через банкомат пополнила карманы аферистов.

И лишь после этого пошла в полицию, где узнала, что ее обманули.