В России привили от гриппа почти 60 млн россиян
В России вакцинацию от гриппа прошли 59,9 млн человек, или 40,9% от численности населения страны, сообщает Роспотребнадзор.
Указано, что прививочная кампания против гриппа продолжается, вакцинация проводится во всех субъектах РФ.
Отмечается, что заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и другими), однако доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться.
В конце прошлой недели в России было зарегистрировано около 70 случаев гриппа, почти в 70% случаев это грипп A — H1N1 2009 года, или свиной грипп, докладывала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. По ее словам, в Татарстане также обнаружили первый случай этого гриппа, который также называют пандемическим. Сейчас он является сезонным.
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