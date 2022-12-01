Альфа-Банк поднял ставку по накопительному счету в рублях до 10%

Альфа-Банк предложил ставку по Альфа-Счету в рублях до 10% годовых.

Ставка действует для новых клиентов, тех, у кого еще нет Альфа-Счета или кто не держал деньги на накопительных счетах последние три месяца.

Максимальная ставка начисляется первые два месяца, затем сохраняется до 8% годовых при покупках по любым картам банка.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 миллиарда.

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