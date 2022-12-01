Bloomberg: США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд

По данным Bloomberg, в ближайшие 5 лет США рассматривает возможность поставки Тайваню военной помощи на укрепление обороноспособности в размере около $10 млрд. В агентстве пояснили, что такое решение может быть принято в связи с растущими угрозами со стороны Китая.

Это позволит Госдепартаменту предоставлять Тайваню до $2 млрд в год в виде иностранной военной безвозмездной помощи до 2027 года, поясняет ТАСС, ссылаясь на Bloomberg.

Отметим, что ранее сообщалось, что американские власти выразили серьезные опасения касательно того, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань, так как большая часть военной поддержки перенаправлена на Украину.

На прошлой неделе стало известно, что США выделили Украине прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов. Учитывая новые пакеты помощи, Америка в сумме направила Украине уже порядка 13 млрд долларов.

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Илина Хакимова