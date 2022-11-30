В нижнекамском молле открывается магазин российского бренда белья

10 декабря в Нижнекамске, на первом этаже торгового центра Ramus Mall, открывается магазин российского бренда домашней одежды и нижнего белья Lickerishhh.

Идея создания бренда родилась в период карантина 2020 года, когда его основательница задумалась о том, как важно носить красивые, удобные и стильные вещи не только в офисе, но и дома.



Коллекции отшиваются на собственном производстве в Подмосковье из современных, экологичных материалов. Кроме того, в числе подрядчиков компании несколько сторонних производств, которые тщательно отбираются. Все они расположены в России, полностью отвечают тренду на импортозамещение, актуальному сегодня для всех отраслей промышленности.

Фото: предоставлено ИП Сираев. Реклама ИП Сираев. Токен: Pb3XmBtzt2w3P9xbfodCsiS7gRoWFPYLpRf6yqi

Продукция бренда относится к среднеценовому сегменту. До недавнего времени она продавалась только в интернет-магазине, а теперь открывает и точки продаж офлайн. Первый магазин Lickerishhh в Татарстане открывается в Нижнекамске 10 декабря. В нем будут продаваться не только изделия собственного бренда, но и других производителей — брендов-партнеров.