В России расширят возможности индивидуальных инвестиционных счетов

Банк России и правительство намерены улучшить механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сказано в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023—2025 годы».



Планируется увеличить лимит ежегодных взносов, предоставить возможность частично изымать средства без закрытия счета и потери налоговых льгот и открывать несколько счетов у разных посредников.

Также в планах регулятора — внедрение ИИС типа III c горизонтом инвестирования десять лет. По таким счетам будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы.

Из основных направлений развития финансового рынка до 2025 года Банка России следует, что капитализация рынка российских акций сокращается. Капитализация российского рынка акций по итогам девяти месяцев текущего года составила 33,7 трлн рублей, с начала года продемонстрировав сокращение на 46,2%. На начало октября этого года объем выпущенных на российском рынке облигаций по номинальной стоимости снизился на 1,2% и составил 33,1 трлн рублей.

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Маргарита Головатенко