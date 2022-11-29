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Банк России заявил о сокращении капитализации рынка российских акций

21:59, 29.11.2022
Банк России заявил о сокращении капитализации рынка российских акций
Фото: flickr.com

Показатели рынка ценных бумаг значительно снизились с начала 2022 года, следует из основных направлений развития финансового рынка до 2025 года, опубликованных Банком России.

Капитализация российского рынка акций по итогам девяти месяцев текущего года составила 33,7 трлн рублей, с начала года продемонстрировав сокращение на 46,2%.

На начало октября этого года объем выпущенных на российском рынке облигаций по номинальной стоимости снизился на 1,2% и составил 33,1 трлн рублей.

При этом если на рынке облигаций наблюдается оживление за счет размещения эмитентов корпоративных облигаций, то повышение активности на рынке акций потребует времени.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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