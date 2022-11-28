Государственные служащие изучили новые методы управления конфликтными ситуациями

24 ноября в Казани прошел просветительский форум Российского общества «Знание» для государственных служащих. Лекция была посвящена теории и практике управления конфликтами и предотвращению конфликтных взаимоотношений.

На мастер-классе коуча по амбициозным целям и самореализации в профессиональной деятельности, практического психолога и президента Клуба Коучей Артема Дорошина слушатели познакомились с современными концепциями конфликта как отечественных, так и зарубежных исследователей. Они узнали о нейрофизиологических механизмах, отвечающих за конфликтное поведение. По словам спикера, основные причины конфликтов в организации — это неблагоприятные условия хозяйствования, проблемы с трудовой мотивацией, структурные нестыковки, а также эмоциональные всплески у сотрудников. Эксперт объяснил, как эффективнее всего их урегулировать:

«Для того, чтобы разрешить конфликт, в первую очередь важно выявить, в чем подлинная причина проблем. Необходимо отказаться от принципа «победы любой ценой». Нужно искать решения — чаще всего их существует сразу несколько. Необходимо выслушать другие стороны и выбрать тот путь решения конфликта, который удовлетворит в той или иной степени каждую из них», — прокомментировал спикер.

Артем Дорошин познакомил слушателей с эффективными методами профилактики конфликтов. По его словами, прежде всего важно обеспечить одинаковое видение целей и задач у администрации и персонала. Кроме того, у каждого в структуре организации должно быть четкое понимание своих прав и ответственности, а их объем должен быть сбалансирован. Нужно, чтобы иерархическая структура организации и правила делегирования были четко определены. Немаловажно использовать и систему различных форм поощрения сотрудников.

Эксперт поделился с участниками форума несколькими психотерапевтическими практиками. Слушатели разделились на пары и выполнили упражнения, направленные на избавление от негативных эмоций и передачу конструктивной обратной связи.

Просветительские форумы для госслужащих Российского общества «Знание» проходят по всей России. Основная их цель — повышать уровень информированности государственных служащих по актуальным вопросам, давать возможность сотрудникам ведомств расширять кругозор и получать знания от профессионалов в разных отраслях. До конца 2022 года планируется провести не менее 1100 лекций, в которых примут участие 140 000 человек.