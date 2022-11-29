В Татарстане сократилась смертность от болезней органов системы кровообращения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане удалось снизить смертность от болезней органов системы кровообращения, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. По сравнению с прошлым годом она сократилась более чем на 5%.

Марат Садыков напомнил, что болезни органов системы кровообращения занимают первое место среди причин смертности. От них умирают граждане трудоспособного возраста.

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Министр здравоохранения Татарстана также сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 73,8 года. По этому показателю она занимает десятое место в России и первое в Приволжском федеральном округе.



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Татьяна Демина