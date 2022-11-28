Татарстанский Ак Барс Банк работает над запуском международного факторинга в валютах дружественных стран

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Ак Барс Банк работает над запуском международного факторинга в валютах дружественных России стран. Об этом в прямом эфире «Реального времени» заявил начальник управления цифрового факторинга организации Алексей Дробот.

— У нас на сегодняшний день открыто восемь корсчетов с дружественными странами. Мы ожидаем девятый корсчет в рупиях с Индией. И мы подумали, а почему бы не использовать этот продукт как импортный факторинг. То есть, в логике, когда мы оплачиваем аванс за наших клиентов их экспортерам из этих дружественных стран, — объяснил он.

По его словам, помимо рупий, банк на данный момент работает и с другими валютами. В это число входят евро, доллары, дирхамы, сумы, армянские драмы.

— Получается, наш клиент получает дополнительную рассрочку до 120 календарных дней. Получает, скорее всего, дисконт на товар, потому что мы можем в большем объеме и заранее его платить. После прихода этого товара, сырья клиент производит конечный продукт и поставляет на полки наших клиентов, в том числе дебиторов, с которыми мы работаем, либо дебиторов, которых мы не знаем, но мы готовы были бы подружиться. Далее происходит работа уже с внутренним рынком, с его реализацией оплаты нам в Ак Барс Банк, — обозначил Дробот плюсы международного факторинга.

Факторинг — это комплекс услуг, в основе которого лежит беззалоговое финансирование товаров и услуг под уступку дебиторской задолженности. Это значит, что поставщик уступает права требования банку, при этом получая оплату по денежному требованию, не дожидаясь сроков оплаты дебитором по контракту. В сделке участвуют три стороны — банк (фактор), продавец (поставщик) и клиент (дебитор). Факторинг позволяет поставщику решать сразу две важные задачи: сокращать кассовый разрыв, получая финансирование, и снижать издержки компании по управлению своей дебиторской задолженностью.

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Елизавета Пуншева