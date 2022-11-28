Большой адронный коллайдер остановили из-за риска нехватки энергии

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера раньше планового срока из-за риска нехватки энергии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Изначально техническое отключение планировалось на две недели позже. Как отметили в ЦЕРН, в следующем году эксплуатация комплекса будет сокращена на 20%.

Фото: ru.wikipedia.org

В конце августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «экстренно вмешаться» в чрезвычайно быстрый рост цен на электроэнергию. Однако дипломаты говорят, что на разработку и реализацию каких-либо значимых шагов могут уйти недели. Связано это в том числе с тем, что все еще разрабатываются различные варианты того, как ЕС может попытаться снизить цены, которые примерно в 10 раз выше прошлогодних.

Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов ионов свинца и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в ЦЕРНе (Европейский совет ядерных исследований), находящемся около Женевы, на границе Швейцарии и Франции. Установка является самой крупной в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч ученых и инженеров более чем из 100 стран, в том числе из России — 12 институтов и 2 федеральных ядерных центра (ВНИИТФ, ВНИИЯФ).

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Максим Кокунин