«Ак Барс» обыграл «Сочи» на домашней арене в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: пресс-служба ХК "АК Барс"

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Сочи» (6:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В первом периоде счет открыл Дмитрий Кагарлицкий. Вторую шайбу уже забросил Вадим Шипачев. В начале второго периода преимущество казанцев увеличил Дмитрий Воронков, забив с передачи Радулова. Александр Радулов отдал 400-ю передачу в КХЛ и вышел по этому показателю на третье место в истории лиги.

Стоит отметить, что одну шайбу за «Сочи» отыграл Артур Тянулин, бывший воспитанник «Ак Барса». Сегодня казанцы забросили шесть шайб в одной игре, ранее количество голов не превышало пяти.

Напомним, на этой неделе «Ак Барс» обыграл «Барыс» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане на стадионе «Барыс арена».

Счет был открыт еще в первом периоде — шайбу в ворота казахстанской команды забросил нападающий Дмитрий Воронков. Во втором периоде хозяева сравняли счет — отличился Алихан Асетов. Однако в третьем периоде защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов забил гол броском в дальний угол.



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Максим Кокунин