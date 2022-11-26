Ночью в Елабуге спасли потерявшегося пенсионера

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Минувшей ночью в Елабуге спасли мужчину 1940 года рождения — спасатели Мамадышского района получили сообщение о пропавшем человеке с потерей памяти в строящемся поселке Гренландия.



Спасатели прибыли на место и организовали поиск потерявшегося совместно с полицейскими ОМВД в Елабуге и оперативной группой пожарных ПСЧ-75. Проводили пеший и автомобильный поиск с использованием СГУ, фонарей, мегафона и звукового сигнала.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Потерявшегося обнаружили на десятиградусном морозе спустя 3,5 часа поисков — он шел по проселочной дороге в сторону Набережных Челнов. Спасатели обогрели его и напоили горячим чаем, а сотрудники полиции доставили пострадавшего в елабужскую ЦРБ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

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Маргарита Головатенко