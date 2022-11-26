Казань попала в список городов с самыми подешевевшими билетами на Новый год

Столица Татарстана вошла в список городов с самым заметным снижением цен на авиабилеты на новогодние праздники. Аналитики изучили 200 наиболее популярных маршрутов и выделили 10 городов, где стоимость полетов значительно подешевела по сравнению с прошлым годом.

Так, к примеру, по маршруту Москва — Казань летать стало дешевле в среднем на 14%. Аналогичное снижение стоимости полетов по направлению Ярославль — Минеральные Воды.

Но значительнее всего авиабилеты подешевели на маршруте Уфа — Калининград, цена упала с 12 511 до 6 786 рублей в одну сторону (-46%). На 41% и 44% соответственно стали доступнее перелеты по маршрутам Южно-Сахалинск — Хабаровск (снижение с 8 209 рублей до 4 616 рублей в одну сторону) и Москва — Ханты-Мансийск (было 13 349 рублей, стало 7 864 рубля в одну сторону).

В списке рекордсменов по сокращению среднего чека на новогодние праздники также направления Сочи — Нижний Новгород и Хабаровск — Владивосток, билеты подешевели на 34 и 27 процентов соответственно. Примерно на 17—18% стал дешевле перелет по направлениям Санкт-Петербург — Иваново, Москва — Назрань и Новосибирск — Кызыл, сообщил сервис путешествий Туту.ру. Аналитики изучили информацию о билетах, оформленных для перелета в период с 29 декабря по 8 января по России.

Мария Иванова