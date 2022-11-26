Новости общества

10:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В школах Челябинска сегодня отменили занятия из-за сильных морозов

09:15, 26.11.2022
В школах Челябинска сегодня отменили занятия из-за сильных морозов
Фото: Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

В челябинских школах в эту субботу отменили занятия для учащихся с первого по седьмой классы, причина — крепкий мороз, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

«Сегодня, 26 ноября, комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по седьмой классы первой и второй смены», — заявили в ведомстве.

Утром в Челябинске было -26 градусов и небольшой ветер. Нехарактерные для ноября сильные сильные морозы сейчас охватили большинство регионов Среднего Урала. Синоптики связывают их с установившимся на этой территории антициклоном.

Мария Иванова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также