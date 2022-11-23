Состоялся второй концерт XII Международного фестиваля Concordia
В ГБКЗ им. Сайдашева состоялся второй концерт XII Международного
фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia.
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан
под управлением Александра Сладковского представил слушателям программу,
состоящую из произведений знаменитых французских и американских
композиторов XX века.
В первой части фестивального вечера впервые в исполнении ГАСО РТ прозвучали
«Фанфары для простого человека» Аарона Копленда и посвященный Мстиславу
Ростроповичу Концерт для виолончели с оркестром Анри Дютийё. Солистом в этом
знаковом для виолончельного репертуара произведении выступил лауреат
Международного конкурса имени П.И. Чайковского, солист Московской
государственной академической филармонии Александр Рамм.
Во втором отделении концерта оркестр исполнил ещё одну казанскую премьеру —
сюиту из музыки к драме Мориса Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» Габриеля
Форе.
«Симфонические танцы» из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история»
стали ярким завершением вечера.
За дирижёрским пультом — обладатель Гран-при Безансонского международного
конкурса дирижёров Джордж Пехливанян.Мероприятия
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