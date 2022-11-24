Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин на конференции Сбера заявил, что в стране необходимо массово внедрять искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности. По его словам, эта задача ставится на ближайшие десять лет.



— Оно [внедрение. — прим. ред.] должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления, — передают слова главы государства «РИА Новости».

Добавим, что Путин призвал оказывать поддержку отечественным производителям, которые занимаются разработкой и созданием облачных технологий. Президент подчеркнул, что нужно изменить требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта.

Фото: flickr.com

Также глава государства также дал следующие поручения:

Правительство должно организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода;

Кабинету министров необходимо обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность, с учетом развития искусственного интеллекта;

Правительству и Альянсу в сфере искусственного интеллекта поручено разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов в этой области;

Федеральной налоговой службе дана задача внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта.;

Министерству здравоохранения необходимо уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, особенно в первичном звене.

Владимир Путин добавил, что все национальные проекты и государственные программы должны содержать меры по расширению применения новых технологий, а компании должны отражать это в своих инвестиционных планах. Помимо всех вышеперечисленных заявлений, президент выразил намерение учредить ежегодную премию ученым, инженерам и компаниям, работающим в сфере ИИ.



Президент России Владимир Путин на конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» также назвал 11 молодых перспективных IT-ученых страны. Среди них он выделил разработчика из Иннополиса Руслана Лукина.

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Илина Хакимова