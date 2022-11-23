Сегодня ночью в Зеленодольске пьяный водитель устроил гонки с полицейскими
Сегодня ночью в Зеленодольске пьяный 49-летний водитель Chevrolet устроил гонки с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.
Уточняется, что сотрудники ДПС заметили, как автомобиль совершал опасные маневры, и потребовали остановиться. Однако водитель только ускорился, и полицейским пришлось начать погоню.
В отношении задержанного водителя составлены административные материалы. Ему грозит лишение права управления до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.
Напомним, в марте этого года в Татарстане сотрудникам полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя. ЧП произошло в Азнакаевском районе республики. Водитель за рулем автомобиля Lada ночью совершал опасные маневры, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. На неоднократные требования полицейских об остановке он не реагировал.
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