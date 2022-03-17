Полицейские Татарстана и Саратовской области применили оружие, чтобы остановить пьяных водителей

В Татарстане сотрудники полиции применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Несколько дней назад в Азнакаевском районе республики водитель за рулем автомобиля Lada ночью совершал опасные маневры, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. На неоднократные требования полицейских об остановке он не реагировал.

Тогда в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник применил табельное оружие. Предупредительные выстрелы нарушитель проигнорировал, и тогда полицейский несколько раз выстрелил по колесам машины. Автомобиль остановили, а пьяного нарушителя задержали. В отношении него составили административные материалы. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции его подвергли административному аресту на семь суток.

Похожий случай был в Энгельсском районе Саратовской области — водитель ВАЗ-2115 пытался скрыться от экипажа полиции. При этом выезжал на полосу встречного движения и совершал резкие маневры. Инспекторы ГИБДД применили оружие и задержали пьяного мужчину. С учетом повторности правонарушения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре прошлого года в Буинске арестовали местного жителя за наезд на инспектора ДПС. Ранее судимого 28-летнего жителя отправили под стражу на два месяца за наезд на инспектора ДПС при попытке скрыться. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».

Маргарита Головатенко