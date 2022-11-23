Большинству татарстанцев отказали в выплатах на детей до 7 лет

Большинство жителей Татарстана, обратившихся за ежемесячной выплатой на ребенка от 3 до 7 лет в первой половине 2022 года, получили отказ — с ним столкнулись 66% жителей республики, согласно данным Счетной палаты РТ.



При этом число отказов растет: в 2020 году такую выплату не дали 51% обратившихся, в 2021-м — 64,5%, в первой половине 2022-го — 66%. Выплаты на первенца в 2020 году давали 15% обратившихся, в 2021-м и 2022-м — 38%.

Фото: realnoevremya.ru

Выплаты на ребенка до 7 лет в Татарстане положены семьям со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума. Их размер зависит от материального достатка семьи, диапазон от 5,2 тыс. до 10,4 тыс. рублей ежемесячно.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко