В Татарстане мужчину будут судить за двойное убийство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане пойдет под суд 29-летний житель Лаишевского района, которого обвинили в убийстве двух лиц («а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление), сообщили в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый находился в своей квартире на ул. Лебедевой в Лаишево вместе с матерью и ее сестрой. В какой-то момент мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с тетей из-за отказа дать ему денег на выпивку. После этого мужчина задушил родственницу.

Фото: realnoevremya.ru

А через месяц обвиняемый с помощью брючного ремня расправился с матерью, которая собиралась сообщить в правоохранительные органы об убийстве сестры.

Свою вину мужчина не признал и отказался от дачи показаний.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Троих татарстанцев, включая капитана судна, обвинили в хищении топлива с теплохода — обвинительное заключение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения) утвердил Татарский транспортный прокурор.



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Илина Хакимова