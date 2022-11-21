Правительство расширило контроль за вознаграждением руководства госкомпаний

В 2022 году правительство расширило контроль за вознаграждением руководства госкомпаний. На данным момент единым правилам должны следовать не 43, а 117 организаций, сообщается в газете «Коммерсантъ».

Размер вознаграждения в государственных организациях будет зависеть от реализации ими значимых проектов и от достижения ключевых показателей эффективности.

В октябре Минфин отказался от лимита зарплат в пользу учета рыночных ставок при определении размера вознаграждения.

Выплата премий, которые положены руководству при достижении ими ключевых показателей эффективности: годовая премия — в пределах 30–50% годового максимального вознаграждения, размеры квартальных премий — не более 10% от этого же показателя.

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Напомним, летом в Госдуме разработали KPI для комитетов. Их эффективность предлагают оценивать по количеству разработанных инициатив и по результатам круглых столов и обращений.

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Диана Фатыхова