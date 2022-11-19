До середины апреля в Казани изменится схема движения по Горьковскому шоссе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с 21 ноября до середины апреля изменится схема движения по Горьковскому шоссе, сообщает мэрия города. Это связано с выносом инженерных сетей из зоны реконструкции автодороги.

Сообщается, что до 14 апреля будет закрыто прямое движение в сторону улицы Залесной и в сторону озера Лебяжьего. Для проезда транспорта обустроены объездные дороги по три полосы в каждом направлении движения.

Фото: kzn.ru

Напомним, что в Казани реконструкцию Горьковского шоссе планируют завершить в 2024 году, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом.

По его словам, дорогу планируют расширить до шести полос движения и сделать развязки. Для этого Татарстан привлек инфраструктурный бюджетный кредит. На работы на Горьковском шоссе в этом году предусмотрят 3,2 млрд рублей.

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Артем Гафаров