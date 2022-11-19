Пушилин: первые группы демобилизованных студентов из ДНР могут вернуться уже в начале следующей недели

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Глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале рассказал о том, что уже в начале следующей недели из рядов вооруженных сил могут вернуться первые группы мобилизованных студентов.

Он отметил, что обучающиеся были призваны в ряды вооруженных сил еще в период всеобщей мобилизации, объявленной тогда в независимой ДНР. Сейчас же уже улажены все юридические моменты, связанные с демобилизацией студентов.

— Первые группы уже демобилизованных студентов, я думаю, мы увидим уже в начале следующей недели. Важно будет с ними пообщаться, [узнать], что думают ребята, как нацелены. Самое важное — чтобы они вернулись к учебе, а здесь тоже открывается целый пласт вопросов, связанных с академотпуском, связанный с тем, что ребята были мобилизованы посреди учебного года, — рассказал Пушилин.

Для решения возникающих вопросов глава ДНР собирается провести ряд совещаний. Основная цель — учесть интересы демобилизованных студентов, но в то же время и не навредить уже идущему учебному процессу. Варианты решения поставленных проблем, по словам Пушилина, могут быть выработаны уже в начале следующей недели.

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Артем Гафаров