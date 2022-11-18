Российский рынок акций закрылся снижением основных биржевых индексов
Российский рынок акций в конце недели сохранил умеренную нисходящую динамику, сообщает ТАСС.
Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,3% — до 2 206,32 пункта, индекс РТС — на 0,39%, до 1 147,03 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,13%, до 60,4 рубля, евро вырос на 0,11%, до 62,44 рубля.
7 ноября Индекс Московской биржи превысил 2 200 пунктов. Долларовый индекс РТС прибавлял 3,5%.
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