В Казани в прокат выйдет альманах фильмов, фрагменты которых снимались в Татарстане

Фото: проект «Кино за 7 дней»

В российских городах, в том числе в Казани, в прокат выйдет киноальманах «Кино за 7 дней — 2020», в который вошли десять короткометражных фильмов, созданных в течение одной недели по международному конкурсу, проведенному при поддержке Министерства культуры республики. По условиям конкурса фрагменты каждого фильма снимались на ее территории.



Съемки альманаха проходили на территории четырех континентов, в том числе на берегах Ла-Манша, в Пекине, Бухаресте, Веллингтоне и других локациях. В Татарстане ряд сцен отсняли в декорациях фильма «Зулейха открывает глаза».

С 24 ноября альманах «Кино за 7 дней» выходит в прокат на всей территории России, в том числе в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Сочи, Тюмени, Калининграде, Уфе, Саратове, Челябинске и многих других. Партнерами проката выступают федеральные сети кинотеатров «Киномакс», «Синема Парк & Формула Кино», а на территории Татарстана — учреждение культуры «Татаркино». Главный партнер проекта — Казанский государственный институт культуры.

Московская премьера альманаха пройдет 21 ноября в Доме кино, а в Санкт-Петербурге — 23 ноября в кинотеатре «Кино&Театр» в отеле «Англетер».

В Казани показ состоится 22 ноября в 19.00 во втором зале кинотеатра «Синема 5» (ТРК «Парк-Хаус», просп. Ямашева, 46/33). Вход свободный.

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Маргарита Головатенко